Israel kann doch am ESC teilnehmen

Israel kann nun doch am Eurovision Song Contest am 14. Mai in Turin teilnehmen. Nachdem das israelische Außenministerium den Sicherheitsdienst für den Sänger Michael Ben David zunächst abgelehnt hatte, werde nun der Inlandsgeheimdienst Schin Bet zusammen mit einem privaten italienischen Sicherheitsteam für den erforderlichen Schutz sorgen, meldet die Zeitung »Haaretz«.

Der Sänger, der mit seinem Song »I.M« die nationale Auswahl im Februar gewann, werde am Sonntag nach Italien reisen.

Arbeitskampf Das Außenministerium in Jerusalem hatte Anfang April wegen eines internen Arbeitskampfes die Begleitung und Betreuung des Sängers und seiner Gruppe von Tänzern und Maskenbildnern abgelehnt. Es sei nicht zu verantworten, während des seit vier Monaten anhaltenden Streiks wegen der Beschäftigungsbedingungen einen solchen Einsatz anzunehmen, so die Begründung.

Israels Vertreter zählt in Turin derzeit freilich nicht zu den Favoriten. Buchmacher sehen im Moment die Ukraine vorn und rechnen auch den Gastgebern Italien und Schweden Chancen aus. kna