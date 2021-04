Igor Levit präsentiert sein erstes Buch

Der Pianist Igor Levit und der Journalist Florian Zinnecker stellen am Dienstag ihr gemeinsames Buch »Hauskonzert« vor. Die Buchpremiere wird um 19 Uhr auf dem Instagram-Kanal der Hanser Literaturverlage live übertragen.

ENGAGEMENT Shelly Kupferberg wird den Abend laut Ankündigung moderieren. Levit und Zinnecker werden mit der Fernsehmoderatorin Dunja Hayali über Engagement sprechen, anschließend mit dem Lyriker und Autor Max Czollek über Leitkultur.

Mit der Grünen-Politikerin Claudia Roth werden sich Levit und Zinnecker über Lebensretter unterhalten und mit dem Musiker Chilly Gonzales über Überraschungen sprechen.

KONZERTSAISON Für das Buch begleitete Zinnecker, stellvertretender Leiter des Hamburg-Ressorts der »Zeit«, Levit durch die Konzertsaison 2019/20.

»Es ist das Jahr, in dem Levit öffentlich Partei gegen Hass im Netz ergreift und dafür Morddrohungen erhält. Das Jahr, in dem er für Hunderttausende Hauskonzerte auf Twitter spielt. Und das Jahr, in dem er zu sich selbst findet – als Künstler und als Mensch«, heißt es in der Ankündigung. ja