Harry-Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe ist Vater geworden

Der britische Harry-Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe ist erstmals Vater geworden. Er und seine langjährige Partnerin Erin Darke hätten ein Kind bekommen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Sprecher von Radcliffe. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, war zunächst nicht bekannt. Der in London geborene, inzwischen 33-jährige Radcliffe wurde bereits als Teenager in der Rolle des Zauberlehrlings Harry Potter weltberühmt.

Seine Partnerin Darke lernte er Berichten zufolge am Set des Films »Kill Your Darlings« aus dem Jahr 2013 kennen, in dem Radcliffe den amerikanischen Dichter Allen Ginsberg spielt, in den sich die von Darke verkörperte Gwendolyn verliebt. Die US-Amerikanerin Darke (38) hat außerdem in den Serien »Good Girl Revolt« sowie »The Marvelous Mrs Maisel« mitgespielt.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Standup-Comedienne In letzterer Serie geht es um Miriam »Midge« Maisel, eine jüdische Hausfrau und Mutter aus New York, die als Standup-Comedienne berühmt wird.

Daniel Radcliffe und Erin Darke leben PA zufolge teils in Großbritannien und teils in den USA.

Radcliffes Mutter, eine Jüdin mit deutschen, litauischen, polnischen und russischen Wurzeln, wurde in Südafrika geboren. Er selbst bezeichnete sich in einem Interview als »jüdisch und irisch«. Zudem gab er an, er sei zwar Atheist, aber »sehr stolz, Jude zu sein«. Zum »militanten Atheisten« werde er, wenn Religion die Gesetzgebung beeinflusse. dpa/ja