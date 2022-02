Hans Zimmer für Oscar nominiert

Star-Komponist Hans Zimmer (64) könnte eine weitere Oscar-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte am Dienstag mit der Filmmusik für das Science-Fiction-Drama »Dune« die zwölfte Oscar-Nominierung in seiner langen Hollywood-Karriere.

Neben Zimmer sind unter anderem Kollegen wie Jonny Greenwood (»The Power of the Dog«) und Alberto Iglesias (»Parallele Mütter«) unter den fünf Preisanwärtern, wie die Oscar-Akademie mitteilte. Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

Mit der atmosphärisch-drohenden Filmmusik zu dem bildgewaltigen Science-Fiction-Film »Dune« hatte Zimmer im Januar bereits den Golden Globe in der Sparte «Beste Filmmusik» gewonnen. Seine bisher einzige Oscar-Trophäe nahm der Wahl-Kalifornier 1995 für die Untermalung des Zeichentrickfilms »Der König der Löwen« entgegen. dpa