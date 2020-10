Große Tradition

View this post on Instagram

UNSER ERÖFFNUNGSPROGRAMM --- OUR OPENING PROGRAM 🇩🇪 Habt Ihr schon einen Blick in unser Veranstaltungsprogramm nach der Neueröffnung des Jüdischen Museums geworfen? Euch erwarten Konzerte, Workshops, Buchvorstellungen, zahlreiche Angebote für Kinder und Familien, ein koscheres Winetasting, Konferenzen und viiieles mehr. Noch gibt es zu allen Events freie Karten. Alle Infos und Termine findet Ihr auf unserer Website (Link in Bio). -------- 🇺🇸 Have you already had a look at our program of events after the reopening of the Jewish Museum? There will be concerts, workshops, book presentations, numerous offers for children and families, a kosher winetasting, conferences and much more. There are still free tickets for all events. All information and dates can be found on our website (link in Bio). . Photo: @norbert_miguletz . #wirsindjetzt #jüdischesmuseum #jewishmuseum #jmfrankfurt #jewishhistorymuseum #eventsfrankfurt #frankfurtevents #veranstaltungeninfrankfurt #igersfrankfurt #ig_frankfurt #igfrankfurt #instafrankfurt #stadtfrankfurt #aboutfrankfurt #frankfurtdubistsowunderbar #visitfrankfurt #frankfurtliebe #frankfurtcity #frankfurtbrudi #mainhattan #frankfurtlovers #meinfrankfurt #igersffm #frankytown #ffm #frankfurttipps #frankfurttogotostay #kulturffm #ffmcity #frankfurtammain