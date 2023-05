Freekeh mit Süßkirschen und Sumach

Zutaten:

100 g Freekeh (unreif geernteter, getrockneter und gerösteter Hartweizen, online oder in orientalischen Lebensmittelläden erhältlich)

250 g Süßkirschen

2 TL Sumach

2 TL Pul Biber

60 g dunkle Schokolade (mindestens 70 % Kakaoanteil)

50 g blanchierte Mandelkerne

1 kleine rote Zwiebel

30 g glatte Petersilie, nur Blätter

und zarte Stiele

30 g Minze, nur die Blätter

Saft von 1 Zitrone

Olivenöl extra vergine

Zubereitung:

Das Freekeh mit ½ TL Salz in reichlich Wasser zum Kochen bringen und bei aufgesetztem Deckel in etwa 20 Minuten bissfest garen. In einem Sieb abtropfen lassen und beiseite stellen.

Die Kirschen halbieren und den Stein entfernen. Große Exemplare nochmals halbieren. Die Kirschen in eine Schüssel geben, mit Sumach und einem Teelöffel Pul Biber bestreuen und gut vermischen. Die Schokolade grob hacken. Die Kirschen und die Schokolade bis zur Verwendung im Kühlschrank aufbewahren. Die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, abkühlen lassen und grob hacken.

Die Zwiebel, die Petersilie und die Minzeblätter fein hacken. In einer großen Schüssel Freekeh, Zwiebel, Kräuter, Mandeln, Schokolade und Kirschen mischen und mit Zitronensaft, einem großzügigen Spritzer Öl, dem restlichen Pul Biber (1 TL) und einer kleinen Prise Salz abschmecken.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung.

Jigal Krant: »Tel Aviv vegan. 95 Rezepte aus der Trendmetropole«. Christian Verlag, München 2022, 320 S., 39,99 €