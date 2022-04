Die aus der Kultserie Seinfeld bekannte US-Schauspielerin Estelle Harris ist tot. Harris sei im Alter von 93 Jahren gestorben, berichtete unter anderem der Nachrichtensender CNN am Sonntag unter Berufung auf ihren Manager.

Estelle Harris wurde 1928 in New York geboren. Ihre Eltern waren Anna und Isaac Nussbaum, aus Polen eingewanderte Juden, die einen Süßigkeitenladen besaßen.

Harris hatte mit Rollen am Theater begonnen und dann unter anderem auch als Synchronsprecherin, Komikerin und für Werbespots im Fernsehen gearbeitet. Erst im Jahr 1977 hatte die damals fast 50-jährige Harris ihr Filmdebüt in dem jüdischen Familienfilm Kopf hoch. Berühmt wurde sie vor allem durch eine Nebenrolle in der TV-Serie Seinfeld, in der sie die Mutter von George Costanza (gespielt von Jason Alexander) spielte. dpa/ja