Erdbeer-Dattel-Eis

Zutaten:

200 g frische Erdbeeren

4 große Datteln

60 ml Wasser

120 ml Kokossahne

1/2 TL Vanille

Zubereitung:

In einem Topf Wasser die geviertelten Erdbeeren und die entsteinten Datteln zum Kochen bringen und danach bei geringer Temperatur circa zehn bis 15 Minuten köcheln lassen, bis die Erdbeeren ein wenig zerfallen und die Datteln weich geworden sind. Abkühlen lassen.

Den Mix nach dem Abkühlen zusammen mit der Kokossahne und der Vanille in einen Mixer geben und zu einer glatten Masse pürieren. Mit einem Pürierstab geht das natürlich auch.

Abschmecken und je nach Lust und Laune eventuell noch ein wenig Zimt, Limettenabrieb oder Schokostreusel unterrühren.

Dann alles in Popsicle-Förmchen füllen und über Nacht ins Gefrierfach stellen. Die Popsicles rufen förmlich nach Schokolade, also kann man sie auch kurz vor dem Essen in heiße bittere Schokolade tauchen. kat