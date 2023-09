Ehrenbürgerporträt von Barenboim wird enthüllt

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird am Montag ein Porträt von Daniel Barenboim als Ehrenbürger enthüllt. Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld (CDU), werde den Dirigenten und Pianisten bei einem Festakt in dessen Anwesenheit würdigen, teilte das Abgeordnetenhaus am Dienstag mit.

Barenboim hatte im April für sein künstlerisches Lebenswerk, sein gesellschaftliches Engagement sowie für seinen Einsatz für Frieden die Ehrenbürgerwürde Berlins erhalten. Gewürdigt wurde damit unter anderem die Gründung des West-Eastern Divan Orchestra mit jungen israelischen und arabischen Musikerinnen und Musikern sowie die 2015 gegründete Barenboim-Said Akademie. Der 80 Jahre alte Dirigent war bis Anfang 2023 Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden.

Das Ehrenbürgerrecht gilt als die bedeutendste Auszeichnung Berlins. Barenboim ist den Angaben zufolge der 123. Ehrenbürger Berlins. epd