Dieser hebräische Name ist der beliebteste Babyname für Jungen in Deutschland

Die aktuell beliebtesten Babynamen in Deutschland sind Noah und Matteo sowie Emilia und Sophia/Sofia. Dies teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache am Montag in Wiesbaden mit. Die Statistik bezieht sich auf die 2022 vergebenen Namen.

Hinter den Spitzenreitern folgen bei den Mädchen Emma, Mia, Hannah und Lina. Bei den Jungen sind es Leon, Finn, Paul und Elias. Insgesamt hat sich die Liste im Vergleich zu 2021 nur wenig verändert. So verteidigten Emilia und Noah ihre Spitzenpositionen.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache ruft für ihre Statistik die Daten von bundesweit 750 Standesämtern ab. Die Städte und Kommunen übermitteln dazu knapp eine Million Eintragungen von fast 70.000 verschiedenen Namen. Erfasst wurden den Angaben zufolge mehr als 90 Prozent aller 2022 in Deutschland vergebenen Namen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht ihre Namensübersicht jährlich seit 1977. kna