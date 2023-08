Der Rest der Welt

Meine beste Freundin hat dieses Jahr einen Yoga-Urlaub gebucht, eine andere einen Thai-Kochkurs auf Bali, die dritte einen Weinverkostungs-Trip im Languedoc … Und ich? Ich befinde mich momentan in Baden-Württemberg auf einem Drohnen-Urlaub. Sämtliche unserer Ausflüge werden dieses Jahr von einem summenden, brummenden, nervigen, kleinen Gadget begleitet: der neuen Kamera-Drohne meines Sohnes Sammy, für deren Anschaffung er sein Barmizwa-Konto restlos geplündert hat.

Egal, ob wir in den Fellbacher Weinbergen wandern oder in Esslingen die mittelalterliche Burg­ruine erklimmen, Karl-Heinz (so heißt die Drohne) ist immer dabei. Mit seiner ganzen Ausrüstung. In seiner dick gepolsterten Nobel-Kameratasche, umgeben von Hunderten von verschiedenen Linsen, Filtern, Kabeln und Batterien, führt Karl-Heinz sein verhätscheltes Luxusleben.

glacéhandschuhe Er wird nur mit Glacéhandschuhen angefasst, täglich poliert und gewienert, der Boden, von dem er sich in die Lüfte erhebt, wird zuerst mit einem kleinen Handfeger gesäubert. Ich wünschte mir nur ein Zehntel des zärtlichen Aufmerksamkeitspensums, das Karl-Heinz täglich einheimst.

Und auch, wenn seine Batterien endlich leer sind und wir wieder nach Hause fahren, geht der Karl-Heinz-Kult daheim am Abendbrottisch weiter. Wie hoch ist Karl-Heinz heute geflogen, wie lange hielten die Batterien, was waren die filmischen Highlights der heutigen Tour, und von wo darf Karl-Heinz morgen starten?

Stundenlang konsultiert Sammy dazu die einschlägigen Drohnen-Chats und schleppt uns mit zu immer abstruseren Orten. Sonnenuntergang an den Schwieberdinger Wasserfällen, der irre Ausblick vom Dach der Sindelfinger Keksfabrik und als krönender Abschluss: Herrenberg, die steilste Stadt Baden Württembergs.

Eines Abends, Mitte August, befinden wir uns aus unerfindlichen Gründen auf einem Hügel in Untergruppenbach, es wird schon dunkel, Sammy will uns nicht verraten, warum er uns ausgerechnet in dieses abgelegene Kaff mitgeschleppt hat. Karl-Heinz drohnt uns auf seine übliche nervige Weise um die Köpfe – da nehme ich aus dem Augenwinkel ein helles Blitzen wahr.

sternschnuppe »Eine Sternschnuppe!«, kreischt Sammy aufgeregt und lässt uns wissen, dass wir uns doch tatsächlich am Höhepunkt der Perseiden befinden, des jährlich vorbeiziehenden Sternschnuppenschauers. Laut Sammy ist Untergruppenbach dieses Jahr anscheinend »the place to be« für Sternschnuppen-Fans, und Karl-Heinz hat alles gefilmt!

Der letzte Urlaubstag rückt heran, Sammy lädt die ganze Family zu einer Drohnen-Filmshow auf seinem Laptop ein. Und siehe da, Sindelfingen, Schwieberdingen, Böblingen und sämtliche anderen württembergischen Kuhdörfer erscheinen auf einmal in ungeahntem brillanten cineastischen Glanz.

Alles sieht aus wie in einem meisterhaft komponierten Kinofilm. Ich bin total platt, und als am Ende des Films noch der zauberhafte Sternschnuppenschauer aus Untergruppenbach über den Bildschirm zieht, muss auch ich gestehen: Karl-Heinz, I am a fan! Wann ist der nächste Drohnen-Urlaub?