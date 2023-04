Auf »Shtisel« folgt »Rough Diamonds«

Auf Netflix hat Filmstoff aus Israel und aus der Welt der ultraorthodoxen Juden seit einiger Zeit Konjunktur. Filme und Serien wie »Unorthdox«, »Shtisel« und »Fauda« fanden auf dem Streamingdienst weltweit großen Anklang.

In Kürze kommt nun »Rough Diamonds« (Rohdiamanten) hinzu, eine Krimiserie, die das Leben der Wolfsons nachzeichnet. Die streng orthodoxe jüdische Familie lebt in der belgischen Metropole Antwerpen, Heimstatt der größten chassidischen Gemeinschaft in Europa.

Wie viele Antwerpener Juden sind die Wolfsons auch im Diamantengeschäft tätig. Als sich Yanki, der jüngste Sohn von Ezra und Sahrah Wolfson, das Leben nimmt, kommt sein Bruder Noah nach Antwerpen zurück.

Er findet schnell heraus, dass das Familienunternehmen Wolfson Diamonds völlig überschuldet und praktisch in der Hand der örtlichen Mafia ist. Während Noah versucht, Erbe und Ehre der Familie Wolfson zu retten, kommt es zu Konflikten mit seinen Geschwistern.

«Rough Diamonds” ist eine belgisch-israelische Gemeinschaftsproduktion. Die Regie führten Rotem Shamir und Cecilia Verheyden. Zu den weiteren Darstellern gehören Yona Elian, die die Wolfson-Matriarchin Sarah Wolfson spielt. Ezra Wolfson wird von David »Dudu« Fisher verkörpert. Die achtteilige Serie soll ab dem 21. April auf Netflix zu sehen sein. mth