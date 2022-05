Weltweit 15,2 Millionen Juden

Die jüdische Weltbevölkerung umfasst nach Angaben des israelischen Statistikbüros 15,2 Millionen Menschen. Das seien 1,4 Millionen weniger als vor dem Zweiten Weltkrieg 1939, teilte die Behörde mit.

Von den 16,6 Millionen Juden im Jahr 1939 lebten 449.000 (drei Prozent) im Bereich des heutigen Israel. Zur Staatsgründung Israels 1948 waren von den 11,5 Millionen Juden bereits 650.000 (6 Prozent) im Land. Die Zahl habe sich bis heute verzehnfacht, auf mehr als 6,6 Millionen.

DIASPORA Die größte jüdische Gruppe lebt heute mit 6,9 Millionen in den USA. In Frankreich sind es 445.000. Deren Zahl wäre nach einem Wahlsieg von Marine Le Pen »erheblich geschrumpft«, da viele Juden für diesen Fall ihre Auswanderung angekündigt hätten, schreibt die Zeitung »Jerusalem Post«. Weitere größere Bevölkerungsgruppen leben in Kanada, Großbritannien, Argentinien und Russland, gefolgt von Deutschland und Australien mit jeweils 118.000 jüdischen Bewohnern.

Von den in Israel lebenden Juden wurden laut der Statistik drei Viertel auch in Israel geboren; 1,5 Millionen sind Einwanderer. Von diesen kamen zwei Drittel aus den USA oder Europa, der Rest größtenteils aus Afrika oder Asien. kna