Weiss, Gratulation, Kakerlake

Weiß

Pazifische Putzergarnelen bergen möglicherweise das Geheimnis, Weißbrot weiß zu halten. Anorganische Nanopartikel wie Titandioxid und Zinkoxid werden häufig als Weißmacher in Lebensmitteln, Kosmetika und Farben verwendet. Aus gesundheitlichen Gründen wird jedoch nach organischen Alternativen gesucht. Jetzt haben Ben Palmer und seine Studentin Tali Lemcoff von der Ben-Gurion-Universität ein neues Material in den Garnelen entdeckt, das einen der effizientesten weißen Reflektoren in der Natur erzeugt. Die Putzergarnele, auch bekannt als Jacques aus dem Film Findet Nemo, nutzt weiße Streifen auf Nagelhaut und Gliedmaßen, um Fische anzulocken, von deren Körpern sie Parasiten frisst. Obwohl die Garnele winzig ist, ist das von ihr erzeugte Weiß extrem hell. Das macht den Stoff zu einem der dünnsten und effizientesten weißen Materialien, die es gibt.

Gratulation

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Montagabend mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert und ihm zu seinem Wahlsieg gratuliert. Die beiden Staats- und Regierungschefs einigten sich darauf, die bilateralen Beziehungen weiter zu stärken und auf ein neues Niveau zu bringen. Erdogan bedankte sich erneut für die israelische Such- und Rettungshilfe nach dem jüngsten Erdbeben vom Februar, bei dem Zehntausende von Menschen gestorben waren. Erst im vergangenen Jahr hatten die beiden Länder nach Jahren der Eiszeit wieder volle diplomatische Beziehungen aufgenommen.

Kakerlake

Entsetzte Schreie einer Frau in einem Café in der Dizengoffstraße in Tel Aviv haben am vergangenen Samstagabend eine Panik ausgelöst. Die Gäste dieses und eines angrenzenden Lokals dachten, es handele sich um eine Reaktion auf einen Terroranschlag. Sie rannten ins Freie und warfen dabei Tische und Stühle um, schubsten sich gegenseitig und zerbrachen Geschirr. Doch inmitten des Chaos stellten sie fest, dass das Gekreische die Reaktion auf den Anblick einer Kakerlake auf einem der Tische war. Zwei Personen wurden durch Glasscherben leicht verletzt. Einheiten verschiedener Rettungsbehörden stürmten ebenfalls zum »Tatort«.

Streik

Mitarbeiter des Außenministeriums in Jerusalem haben bekannt gegeben, sie beabsichtigten, ihren Streik wiederaufzunehmen. Nach einem monatelangen Arbeitskonflikt wollen sie nicht mehr zur Arbeit im Ministerium erscheinen. Den Angestellten zufolge habe es das Finanzministerium versäumt, sich mit dem Thema zu befassen. Ihrer Meinung nach betrachteten die Beamten dort »unseren guten Willen als Zeichen von Schwäche«. Die Beschäftigten im Außenministerium kämpfen seit Jahren um eine bessere Bezahlung und geregeltere Arbeitsbedingungen. Sie haben bereits mehrfach in Israel und in diplomatischen Vertretungen weltweit die Arbeit niedergelegt.

Tod

Eine junge Grenzpolizistin, die erst kürzlich ihren Wehrdienst antrat, ist am Montag während eines Fitnesstrainings gestorben. Nach Angaben der Armee brach Maya Aloni zusammen, als sie einen körperlich anstrengenden Hindernisparcours auf dem Trainingsstützpunkt der Grenzpolizei absolvierte. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Jerusalem geflogen, aber dort kurz darauf für tot erklärt. Maya Aloni war 18 Jahre alt und stammte aus einem Moschaw im Zentrum des Landes. Sie hinterlässt ihre Eltern und drei Geschwister. Nach dem Vorfall ordnete der Chef der Grenzpolizei, Amir Cohen, die vorläufige Einstellung aller Trainingsübungen an, bis eine Untersuchung durchgeführt wird.

Fußball

Die israelische U20-Fußballnationalmannschaft hat Geschichte geschrieben. Bei der Weltmeisterschaft in Argentinien gewann sie gegen Usbekistan mit 1:0 und erreichte zum ersten Mal das Viertelfinale des Turniers. Zuvor hatte das Team bereits ein fantastisches Comeback abgeliefert. Am Samstag siegte es gegen Japan mit 2:1. Nach einer Niederlage gegen Kolumbien im ersten Spiel und einem Unentschieden gegen Senegal im zweiten war es ein direkter Kampf gegen Japan um den zweiten Platz in Gruppe C. Es war der erste Gewinn Israels bei einer FIFA-Weltmeisterschaft und gleichzeitig bei seinem ersten Auftritt der U20. Zuvor hatte das israelische Nationalteam nur ein derartiges Turnier erreicht, die Hauptweltmeisterschaft 1970, bei der das Team zwei Unentschieden holte und ein Match verlor.