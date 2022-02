Vorläufig Entwarnung nach Sorge vor Ölpest

Nach Sorge vor einer neuen Ölpest im Mittelmeer hat es in Israel vorläufig Entwarnung gegeben. Das Ministerium für Umweltschutz teilte am Mittwoch mit, vor Ort entnommene Proben hätten den Verdacht vorerst entkräftet. Entsandte Einsatzkräfte seien zurückgerufen worden. Der Strand werde jedoch weiterhin überwacht. Weitere Wasserproben sollen innerhalb einiger Tage ausgewertet werden.

Am Morgen hatte das Ministerium mitgeteilt, es habe nach einer Warnung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs einen mutmaßlichen Ölteppich 20 bis 40 Kilometer vor der Küste entdeckt.

Vor einem Jahr war Israel von einer großen Ölpest vor seiner Küste betroffen. Diese richtete schwere Schäden an Stränden und in der Tierwelt an. Auch das nördliche Nachbarland Libanon war damals betroffen. dpa