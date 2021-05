Unglück am Abend von Schawuot

In einer chassidischen Synagoge in Givat Zeev nördlich von Jerusalem ist am Sonntagabend eine Tribüne eingestürzt. Bei der Feier am Abend des Schawuotfestes sollen sich Hunderte Beter auf dem Konstrukt befunden haben.

Ersten Berichten von Magen David Adom zufolge sollen zwei Menschen getötet, rund 50 zum Teil schwer verletzt worden sein.

Nach Polizeiangaben hat die Feier in einem noch nicht für Veranstaltungen freigegebenen Synagogenneubau stattgefunden.

Das Unglück ereignete sich nur rund zwei Wochen nach der Massenpanik in Meron, bei der 45 Beter ums Leben kamen. ddk