Überwiegend übergewichtig

Trotz der gesunden mediterranen Kost schlägt ein neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO auch für Israel Alarm. In dem kleinen Nahoststaat sind demzufolge 64 Prozent der Erwachsenen übergewichtig. Kriterium hierfür ist ein Body-Mass-Index (BMI) von über 25. Den Daten zufolge sind zudem sieben Prozent der jungen Israelis zwischen sieben und 15 Jahren übergewichtig.

In Europa leben durchschnittlich 59 Prozent der Erwachsenen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit, teilte das WHO-Regionalbüro für Europa in seinem Fettleibigkeitsbericht 2022 mit. Der Anteil der Männer mit Übergewicht liegt bei 63 Prozent und ist höher als der bei Frauen (54 Prozent). Deutschland liegt bei den Erwachsenen leicht unter dem Durchschnitt. Dafür klafften die Unterschiede zwischen deutschen Frauen (50 Prozent) und Männer (65 Prozent) deutlicher auseinander.

experten Seit der Pandemie gebe es eine Verschlechterung der Situation in Sachen Fettleibigkeit in den Industrieländern, so die Experten. Sie weisen auf eine regelrechte »Epidemie« in Europa hin. 13 Prozent aller Todesfälle seien mittlerweile darauf zurückzuführen.

Angesichts des Berichts betonte der Direktor des Zentrums zur Behandlung von Übergewicht im Hascharon-Krankenhaus, Dror Diker, dass zu wenig gegen das Übergewicht unternommen werde. »Dabei ist es eine weit verbreitete Krankheit.«

diät Knapp 20 Prozent aller israelischen Mädchen hätten bereits eine Diät hinter sich. »Doch das ist keine Lösung«, so der Experte, »Diäten sind oft wirkungslos und können sogar zu Essstörungen führen.« Stattdessen plädiert er vor allem für gesunde Ernährung und Bewegung. So sollten mehr Spazier- und Radwege gebaut sowie Steuern auf gesundheitsschädliche Produkte erhöht werden. Außerdem müssten zusätzliche spezialisierte Gesundheitszentren eingerichtet werden.

Laut WHO liegen Malta und die Türkei noch vor Israel, wo 66 Prozent und 67 Prozent der Bevölkerung als übergewichtig gelten. Keines der 53 Länder der Region »Europa« sei derzeit auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, den Anstieg der Fettleibigkeit bis 2025 zu stoppen. Die Verbreitung unter Erwachsenen sei nur auf dem amerikanischen Kontinent höher.