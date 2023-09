Streit um U-Bahn-Bau am Schabbat

Eine geplante U-Bahn-Strecke im Großraum Tel Aviv sorgt für Verstimmung in der vorwiegend strengreligiös-jüdisch bewohnten Stadt Bnei Brak. Der Stadtrat dementierte laut israelischen Medienberichten, dass er gestattet habe, einige Bauarbeiten auch am Schabbat sowie an jüdischen Feiertagen vornehmen zu können.

Die rund 22 Kilometer lange U-Bahn-Strecke soll Tel Aviv mit den Städten Petah Tikwa und Holon im Osten verbinden und dabei unter anderem über Bnei Brak führen. Die Kosten für die drei Linien werden laut Berichten auf insgesamt rund 37 Milliarden Euro geschätzt. Der zuständige Planungsausschuss hatte das Projekt am Montag genehmigt. Eine abschließende Genehmigung der Regierung steht noch aus.

Für Streit sorgt demnach die Frage, ob Tunnelbauarbeiten an Ruhe- und Feiertagen zwingend fortgeführt werden müssen. Laut dem Unternehmen könnte ein Anhalten der Tunnelbohrmaschinen zu Einstürzen führen. Strengreligiöse Rabbiner bezweifelten die Gefahr. kna