Silvesternacht: Israelin in Düsseldorf erstochen

In der Silvesternacht ist bei einem Streit in einer Düsseldorfer Wohnung eine 39-jährige Frau erstochen worden. Das bestätigte die Polizei Düsseldorf in einer Presseerklärung.

Das Opfer hatte sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft, bestätigte die israelische Botschaft auf Anfrage. Sie stehe derzeit im Kontakt mit den Angehörigen der Getöteten.

Tathergang Über den Tathergang schreibt die Polizei Düsseldorf: »Eine 39-jährige Frau war durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass sie trotz aller Bemühungen der Notärzte noch am Tatort ihren Verletzungen erlag.«

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 33-jährigen Mann gehandelt haben, der noch am Tatort festgenommen wurde. Er sei inzwischen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlages einem Haftrichter vorgeführt worden.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft sowie eine von der Polizei Düsseldorf eingerichtete Mordkommission. Die Pressestelle der Polizei Düsseldorf sagte der Jüdischen Allgemeinen: »Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Frau wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer religiösen Zugehörigkeit zum Opfer geworden ist.«