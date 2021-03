Reuven Rivlin besucht Deutschland

Israels Präsident Reuven Rivlin macht in der kommenden Woche im Rahmen einer Europa-Reise Station in Deutschland. Rivlin werde am Dienstag in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammenkommen, teilte ein Sprecher des israelischen Staatsoberhauptes am Donnerstag mit.

Ermittlungen Themen der Reise seien die Bedrohung durch die libanesische Terrororganisation Hisbollah, Irans Atomprogramm und der Internationale Strafgerichtshof (ICC). Dieser hatte zuletzt Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in den Palästinensergebieten eingeleitet. Davon könnten auch israelische Militärangehörige betroffen sein. Nach seinem Deutschland-Besuch wollte Rivlin nach Österreich und Frankreich weiterreisen.

Rivlin und Steinmeier kennen sich seit langem und sind miteinander befreundet. Vor einem Jahr hatte Steinmeier zu Beginn der Corona-Pandemie einen Israel-Besuch abgesagt. dpa