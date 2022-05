Ramadan-Ende: Herzog telefoniert mit Abbas

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat am Sonntagabend mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas telefoniert und ihm am Vorabend des islamischen Festes Eid al-Fitr – zum Abschluss des Fastenmonats Ramadan – Wünsche für Frieden und Stabilität in der Region übermittelt.

KONTAKTE Wie das Präsidialamt in Jerusalem mitteilte, sprach Herzog zum Feiertag auch mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, und dem König von Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa.

Der vergangene Ramadan war in Israel und im Westjordanland sehr gewalttätig verlaufen. Bei palästinensischen Terroranschlägen gegen Israelis wurden 16 Menschen getötet, bei israelischen Anti-Terror-Operationen im Westjordanland mindestens 27.

In Jerusalem kam es insbesondere auf dem Tempelberg mit den islamischen Heiligtümern des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee zu Auseinandersetzungen zwischen randalierenden Palästinensern und der israelischen Polizei. kna/ja