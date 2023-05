Raketenbeschuss auf Israel: Konzert der Backstreet Boys abgesagt

Wegen des Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen wurde in Israel ein ausverkauftes Konzert der Backstreet Boys am Samstagabend abgesagt.

Der Auftritt in der Stadt Rishion Lezion in der Nähe von Tel Aviv sei gestrichen worden, teilte die Armee am Freitag mit. Medien berichteten, die Armee habe die Entscheidung zusammen mit der Stadt getroffen.

Die palästinensische Terrororganisation Islamische Dschihad feuert weiter etliche Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel ab, während Israels Luftwaffe dort Stellungen der Terrororganisation angreift, um Israels Bürger zu schützen.

Wegen des neuerlichen, heftigen Raketenbeschusses habe Israel die Gespräche über eine Waffenruhe abgebrochen, meldeten israelische Medien am Freitag.

Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. »Wir werden die Gerüchte über den Waffenstillstand nicht kommentieren«, sagte ein Sprecher des Außenministeriums auf Anfrage. dpa/ja