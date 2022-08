Raketenalarm im Zentrum von Tel Aviv 

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv gab es am Sonntagabend Luftalarm. Einwohner der Stadt am Mittelmeer eilten in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören.

Es war der erste Alarm dieser Art im Stadtzentrum seit Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen am Freitag. Zuletzt hatte es im vergangenen Jahr Raketenangriffe auf Tel Aviv gegeben.

Raketen Palästinensische Terroristen im Gazastreifen haben seit Freitag weit über 500 Raketen auf Israel abgeschossen. In mehreren Städten Israels, darunter auch im Raum Tel Aviv, waren am Samstag Sirenen zu hören.

Am Sonntagmorgen gab es auch in Jerusalem Raketenalarm. Am Nachmittag in Beersheva. In Ashkelon schlug am Samstag eine Rakete auf einer Straße ein, in Sderot wurde ein Haus getroffen, in der Nähe Sderots eine Fabrik, wie israelische Medien berichten.