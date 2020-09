Raketen beim Friedensschluss

Während des Unterzeichnens der Friedensverträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain in Washington haben palästinensische Terroristen Raketen auf Israel abgefeuert.

Die Geschosse flogen am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr Ortszeit auf die Hafenstädte Aschdod und Aschkelon. Mehrere Menschen sind dabei verletzt worden, einer von ihnen mittelschwer.

ABWEHRSYSTEM Anwohner in Aschdod berichteten darüber, dass sie einen Einschlag gehört hätten. Die andere Rakete sei vom Abwehrsystem Eiserne Kuppel abgeschossen worden, erklärte die israelische Armee (IDF). Rettungsdienste berichteten, sie hätten vor Ort zwei Männer behandelt, die durch Schrapnelle verwundet worden waren. Ein 62-Jähriger erlitt mittelschwere Verletzungen am Oberkörper, ein 28-Jähriger leichte an den Extremitäten.

Vier weitere Menschen hätten einen Schock erlitten. Es seien ein Haus und eine Straße in der Großstadt bei dem Einschlag beschädigt worden.

Die im Gazastreifen regierende Terrororganisation Hamas lehnt die Friedensabkommen zwischen Israel und den Golfnationen ab. Sie veröffentlichte nach dem Raketenbeschuss eine Erklärung.

»Die Normalisierungs-Abkommen zwischen Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Zionistischen Einheit sind nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Unser Volk besteht darauf, dass der Kampf weitergeht, bis alle Rückkehrrechte gesichert sind.«