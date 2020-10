Rabbiner Chaim Kanievsky mit Coronavirus infiziert

Rabbi Chaim Kanievsky, einer der führenden Rabbiner der charedischen Gemeinschaft, ist mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde am Freitag aus dem Umfeld des Rabbiners in Bnei Brak bekannt. Wie verlautete, sei der 92-Jährige dennoch in guter Verfassung, er setze sein Torastudium unter ärztlicher Aufsicht fort.

gläubige Rabbi Kanievsky, 1928 in Pinsk im damaligen Polen geboren, gilt im orthodoxen Judentum als einer der führenden Gelehrten und halachischen Autoritäten. Er hat zahlreiche Schriften zum jüdischen Recht verfasst, darunter »Derech Emunoh« und »Derech Chochmoh«. Tausende Gläubige suchen ihn jährlich auf, um von ihm Rat und Segen zu erbitten.

Kanievsky hatte sich Anfang März gegen Schließung von Jeschiwot gewehrt, danach aber in einer halachischen Entscheidung geurteilt, wer die Regeln der Regierung breche und in Gruppen statt allein bete, könne als »Rodef« gelten – ein talmudischer Begriff für einen Menschen, der andere in Lebensgefahr bringt. ja