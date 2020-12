Palästinenser nach Mord an Israelin festgenommen

Nach dem Mord an einer Israelin ist heute ein palästinensischer Tatverdächtiger festgenommen worden. Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet teilte mit, dass der Mann aus der Stadt Dschenin stammt und nun verhört wird.

Die sechsfache Mutter aus der Siedlung Tal Menasche war am Sonntag alleine joggen gegangen und am Tag darauf bei einer Suche tot in einem Wald aufgefunden worden. Die Leiche der 52-Jährigen wies Spuren von Gewaltanwendung auf. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, man ermittle in alle Richtungen. dpa/ja