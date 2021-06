Neues Kabinett vorgestellt

Israels neuer Ministerpräsident Naftali Bennett hat am Montag sein Kabinett vorgestellt. Die 27 Ministerinnen und Minister versammelten sich in Jerusalem zum traditionellen Foto mit Staatspräsident Reuven Rivlin.

Die neue Koalition wird von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen, darunter erstmals auch eine arabische Partei. Rivlin selbst wird am 9. Juli als Staatschef von Isaac Herzog abgelöst, der bereits zu seinem Nachfolger gewählt wurde.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Zu den neuen Ministern gehören unter anderem: Yair Lapid (Außenminister/nach zwei Jahren soll Lapid laut Koalitionsvertrag Naftali Bennett als Premier ablösen), Benny Gantz (Verteidigungsminister), Gideon Saar (Justizminister), Avigdor Libermann (Finanzminister), Ayelet Shaked (Innenministerin), Omer Bar-Lev (Minister für öffentliche Sicherheit) und Nachman Shai (Arbeitsminister).

Mit nur einer Stimme Vorsprung war die neue Regierung am Sonntagabend im Parlament in Jerusalem bestätigt worden. Dies bedeutet das vorläufige Ende der Ära des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der seit 2009 ohne Unterbrechung im Amt war. Nach dem Termin beim Präsidenten stand die formelle Amtsübergabe von Netanjahu an Bennett auf dem Programm.

US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierten Bennett und kündigten eine enge Zusammenarbeit an. Deutschland werde sich weiterhin mit aller Kraft für Israels Sicherheit und Frieden im Nahen Osten einsetzen, schrieb Merkel. dpa/ja

Einen ausführlichen Bericht zur neuen Regierung lesen Sie hier.