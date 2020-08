Mike Pompeo reist nach Israel

US-Außenminister Mike Pompeo reist diese Woche nach Israel, in den Sudan und in die Golfstaaten. Er werde am Montag zunächst Israel besuchen, wo er Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu führen werde, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums am Sonntag.

Anschließend will Pompeo der sudanesischen Übergangsregierung die Unterstützung der USA versichern und sich für eine Vertiefung der Beziehungen zu Israel aussprechen, wie es weiter hieß. Zuletzt hatte es Spekulationen zu einer möglichen Annäherung zwischen dem Sudan und Israel gegeben.

vermittlerrolle Aus Khartum werde Pompeo zu Gesprächen nach Bahrain weiterreisen, bevor er seine Reise in den Vereinigten Arabischen Emiraten abschließen werde, erklärte die Sprecherin weiter. Bei den Gesprächen in Abu Dhabi soll es demnach auch um die jüngst verkündete Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu Israel gehen. Die USA nahmen bei der Einigung der beiden Länder eine Vermittlerrolle ein.

Das Außenministerium veröffentlichte zunächst keinen genauen Zeitplan für Pompeos Reise. Sie sollte von Sonntag bis Freitag dauern. dpa