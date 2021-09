Medienbericht: Merkel holt Israel-Besuch am 11. Oktober nach

Wie die israelische Online-Zeitung »Times of Israel« meldet, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im kommenden Monat in Jerusalem erwartet. Die Bundeskanzlerin holt demnach ihren für Ende August geplanten Besuch in Israel am 11. Oktober nach.

Die geplante Visite war mit Verweis auf die aktuellen Ereignisse in Afghanistan abgesagt worden. Vorgesehen waren dabei Beratungen mit Premierminister Naftali Bennett, Präsident Issac Herzog und Außenminister Yair Lapid.

Außerdem wollte Merkel einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem niederlegen. Zudem sollte sie bei einer Zeremonie in Jerusalem die Ehrendoktorwürde des Technion-Israel Institute of Technology in Haifa verliehen bekommen.

Details des neuen Besuchsprogramms sind nicht bekannt. Die offizielle Bestätigung der aktuellen Reisepläne steht noch aus, üblicherweise werden derartige Angaben erst einige Tage vor dem Termin vom Kanzleramt veröffentlicht. ddk