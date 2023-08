Manuel Neuers Nachfolger ist Israeli

Israels Fußball ist weiter auf dem Vormarsch. Am Mittwoch wurde bestätigt, dass der Tel Aviver Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern München wechselt.

Noch diese Woche soll er einen langfristigen Vertrag unterschreiben und wird damit der erste israelische Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der für den deutschen Rekordmeister spielt.

MILLIONEN Für seinen Transfer vom Club Maccabi Tel Aviv wurde ein Fünf-Millionen-Euro-Vertrag über fünf Jahre vereinbart, wie unter anderem die »Bild«-Zeitung und der italienische Transferexperte Fabrizio Romano bestätigten.

Peretz wurde in Israel nach der U21-Europameisterschaft in diesem Jahr als Hoffnungsträger für den heimischen Fußball gefeiert, da er dem blau-weißen Team zu ihrem historischen Einzug ins Halbfinale verhalf.

Der Transfer eines Kickers von einem israelischen Team zu einem der größten Fußballimperien wird in der Tageszeitung Jediot Acharonot als »unglaublich, aber nicht überraschend« bezeichnet. Denn der erst 23-jährige Peretz kann schon heute auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Er stach bereits heraus, als er das Maccabi-Tel Aviv-Trikot trug und bei 100 Einsätzen für den Club 43-Mal ohne Gegentreffer blieb.

Bayern München, der Bundesliga-Serienmeister, habe lange nach einem Ersatztorhüter gesucht, nachdem Yann Sommer zu Inter Mailand transferiert wurde. Peretz soll einem Torwart-Team beitreten, zu dem auch Topstar Manuel Neuer gehört, der fünfmalige FIFA-Torhüter des Jahres. Der 37-jährige hatte sich im Dezember beim Skifahren schwer verletzt. Es wird erwartet, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in den kommenden Wochen auf den Platz zurückkehrt.

Der Israeli Peretz sei zunächst als Ersatz für Sven Ulreich (35) vorgesehen, der aktuell Neuer im Bayern-Tor vertritt. Doch er werde als Mann der Zukunft gesehen und soll von Neuer und Ulreich lernen, schreiben die dpa und viele Fußball-Experten.

TRAINING Peretz, der sich derzeit in Slowenien aufhält, wird am Donnerstag noch Maccabis Spiel gegen Celje in den Conference League Playoffs bestreiten, bevor er nach München reist, wo er sich medizinischen Untersuchungen unterziehen und mit dem Training für sein neues Team beginnen wird.

Der blonde Goalie hat übrigens einen deutschen Pass durch seine Vorfahren. Und, wenn man Gerüchten in Israel Glauben schenken möchte, auch ein neues Date.

Vielleicht werden die deutschen Fußballfans bald die derzeit erfolgreichste Sängerin Israels auf den Rängen sehen: Noa Kirel, die den dritten Platz bei der Eurovision mit ihrem Hit »Unicorn« holte. Vielleicht feuert sie Peretz ja samt rot-weißem Schal im Stadion an.