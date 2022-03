Magie, Titel, Sonne

Magie

Seltene und verzierte Artefakte, darunter antike Schalen, die etwa 1500 Jahre alt sind und »Zaubersprüche« tragen, wurden in einem Wohnhaus in Jerusalem entdeckt. Die israelische Altertumsbehörde erklärte, die Gegenstände bestünden aus Knochen und Elfenbein. Sie wurden bei einem Bewohner beschlagnahmt, der verdächtigt wird, illegal mit Antiquitäten gehandelt zu haben. Die Schalen, die als »Schwurschalen« bekannt sind, wurden in der Antike als Amulette verwendet und stammen aus dem 4. bis 8. Jahrhundert n.d.Z. Es war üblich, sie unter dem Hausboden zu vergraben. Die Schalen trugen Inschriften in babylonisch-aramäischer Sprache. Die Zaubersprüche waren dazu bestimmt, Flüche, Dämonen, Krankheiten und Schädlinge zu bekämpfen.

Titel

Die Open University, eine israelische Fernstudieneinrichtung, darf ab nächstem Jahr Doktortitel verleihen – zunächst im Fach Pädagogik. Der israelische Rat für Hochschulbildung hatte die Empfehlung eines Expertengremiums gebilligt. Demnach solle die Uni ihren ersten Promotionspfad für ein Programm öffnen, das sich auf Technologie und Lernsysteme konzentriert. Das Gebiet sei »allgemein und insbesondere im Zeitalter von Covid von großer Bedeutung«, so das Gremium. Die Open University erlegt Studenten im Grundstudium keine Zulassungsvoraussetzungen auf, jeder kann sich für Kurse anmelden. Außerdem ist es den Studenten möglich, in ihrem eigenen Tempo zu lernen, ohne auf dem Campus anwesend zu sein. Die Uni wurde 1974 gegründet, seit 1980 ist sie für Bachelor- und seit 1997 für Masterstudien zertifiziert.

Krankheit

Bei einem vierjährigen Jungen aus Jerusalem, der nicht gegen Polio geimpft war, wurde jetzt das Virus diagnostiziert. Es ist der erste Fall in Israel seit 1988. Das teilte das Gesundheitsministerium mit, das eine epidemiologische Untersuchung einleitete und in engem Kontakt mit dem Kind und seiner Familie steht. Zunächst war nicht bekannt, welche Symptome der infizierte Junge entwickelt hat. Er befindet sich nicht im Krankenhaus. Das Kind ist mit einer mutierten Form des Virus infiziert. In den 80er-Jahren hatte Israel die Krankheit durch eine offensive Impfkampagne weitgehend ausgerottet.

Sonne

Israels Nationaler Planungs- und Baurat hat sich dafür ausgesprochen, einen Antrag des Finanzministeriums auf Ausweisung zusätzlicher Flächen für Solaranlagen zur Stromerzeugung bis Ende des Jahres zu verschieben. Bei der Abstimmung wurde deutlich, dass weniger als ein Viertel der mehr als 2000 Hektar zusätzlichen Flächen, die vor etwa 18 Monaten für Solarenergieanlagen reserviert wurden, tatsächlich genutzt worden sind. Der Rat beschloss, bis Ende des Jahres zu warten, um festzustellen, ob die zusätzlichen Flächen, die das Ministerium vergeben will, wirklich benötigt werden. Etwa 4700 Hektar wurden bisher für Fotovoltaik-Anlagen genehmigt, aber am Dienstag sagte das Finanzministerium, dass weitere 2000 Hektar benötigt würden, um das Ziel zu erreichen, bis Ende des Jahres 30 Prozent des gesamten Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen.

Sprache

Arbeiter in Gaza wollen Hebräisch lernen. Die Nachfrage nach den Kursen im Nafha-Sprachzentrum in Gaza-Stadt steigt, seit Israel vermehrt Arbeitserlaubnisse ausstellt. Derzeit gibt es rund 10.000 Genehmigungen, die es Bewohnern des Gazastreifens ermöglichen, die Grenze für die Arbeit zu überqueren. In der von der Hamas beherrschten Enklave leben etwa 64 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Ahmed Al-Faleet, der Besitzer des Zentrums, sagte, die Zahl der Personen, die Hebräisch lernen möchten, habe sich vervierfacht und sei seit dem letzten Quartal 2021 auf 160 Studenten pro Kurs angestiegen.

Betrug

Ein Ehepaar aus Zentralisrael ist wegen eines mutmaßlichen Versicherungsbetrugs festgenommen worden. Beide hätten ihren eigenen Tod nicht weniger als sechs Mal vorgetäuscht, erklärte die israelische Polizei. Das Paar, in den Dreißigern, habe routinemäßig medizinische und polizeiliche Dokumente gefälscht, aus denen hervorgeht, dass einer von ihnen bei einem tödlichen Autounfall ums Leben gekommen war, um die private Unfallversicherung zu kassieren. Den Ermittlern zufolge sei es den beiden gelungen, mehrere Millionen Schekel von verschiedenen Versicherungsgesellschaften zu erhalten. Nach wochenlangen Ermittlungen sind die Frau und der Mann festgenommen worden. Ihre Vermögenswerte und Bankkonten wurden eingefroren.