Maccabi Tel Aviv unterliegt Playoff-Hinspiel gegen RB Salzburg

Österreichs Fußball-Serienmeister RB Salzburg hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für den erneuten Einzug in die Gruppenphase der Champions League verschafft. Die Mannschaft von US-Trainer Jesse Marsch gewann am Dienstagabend das Playoff-Hinspiel bei Maccabi Tel Aviv vor leeren Rängen im Bloomfield Stadion mit 2:1 (0:1).

📸 Dan Biton celebrates putting Maccabi Tel-Aviv ahead against Salzburg... ⚽️#UCL pic.twitter.com/SQbW5qkSxk — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 22, 2020

Im Rückspiel am 30. September (21.00 Uhr) in Salzburg reicht den Österreichern damit schon ein Remis, um wie im Vorjahr in der europäischen Königsklasse mitzuspielen.

Die israelischen Gastgeber waren durch zahlreiche Corona-Fälle im Profiteam geschwächt.

Die Treffer für die Gäste erzielten Dominik Szoboszlai mit einem glücklich verwandelten Foulelfmeter (49. Minute) und Masaya Okugawa (57.) Dan Biton hatte die israelischen Gastgeber, die durch zahlreiche Corona-Fälle im Profiteam und im Betreuerstab stark ersatzgeschwächt antreten mussten, in der 9. Minute mit einem feinen Heber über RB-Keeper Cican Stankovic hinweg in Führung gebracht. dpa