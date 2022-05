Land in Trauer

Am Dienstagabend beginnt in Israel mit dem Jom Hasikaron das Gedenken an die rund 25.000 seit der Staatsgründung vor 74 Jahren gefallenen Soldaten und an die über 3000 zivilen Opfer von Terroranschlägen.

An der Gedenkzeremonie an der Kotel sollen der Staatspräsident, der Kotel-Rabbiner, der Stabschef, der Oberrabbiner der IDF, der Bürgermeister von Jerusalem und Hinterbliebene teilnehmen.

Ein internationales Gedenken wird es online geben. Masa Israel Journey wird um 20 Uhr (israelischer Zeit) in einer Online-Zeremonie mit persönlichen Geschichten an die gefallenen Soldatinnen, Soldaten und Terroropfer erinnern. Das Gedenken soll 400.000 Menschen in jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt erreichen.

Die Rede von Ministerpräsident Naftali Bennet wurde bei Facebook übertragen.

Kerzen Am Jom Hasikaron werden mehr als eine Million Menschen die Friedhöfe und Gräber überall im Land besuchen, Kerzen anzünden und kleine israelische Nationalflaggen mit Trauerflor anbringen. Ein zentrales Gedenken ist auf dem Friedhof des Jerusalemer Herzl-Bergs vorgesehen.

Ab Mittwochabend geht der Jom Hasikaron dann in die Feierlichkeiten zur Staatsgründung Israels über. Der Unabhängigkeitstag Jom Haazmaut fällt nach dem jüdischen Kalender auf den 5. Tag des Monats Ijar, in diesem Jahr der 5. Mai. Aus Sicherheitsgründen schließt Israel – wie stets vor großen Feiertagen und zu Wahlen – alle Grenzübergänge zum Westjordanland und zum Gazastreifen. Sie sind nur für Notfälle passierbar: ab Dienstagmorgen 3 Uhr bis Freitag. ja/kna