Israel spricht Reisewarnung für Deutschland aus

Aufgrund der hohen Covid-Infektionsrate in der Bundesrepublik rät das israelische Gesundheitsministerium seit diesem Freitag von Reisen nach Deutschland ab. Diese Reisewarnungen gilt auch für andere Länder, wie zum Beispiel Italien und Kosovo, die jetzt als »orange« eingestuft wurden.

Bislang befand sich Deutschland auf der Liste der »gelben« Länder (ohne Covid-Risiko). Reisen aus und in die orangen Länder sind zwar noch möglich. Geimpfte Einreisende aus diesen Regionen müssen sich aber in Israel in eine 24-stündige Isolation begeben oder solange isolieren, bis ein negativer PCR-Test vorliegt.

Sollte die Ampel auf Rot springen, sind Reisen in diese Länder für Israelis nur noch in Ausnahmefällen und mit Genehmigung möglich. Israelis, die von dort einreisen, müssen unabhängig vom Impfstatus in Quarantäne. Touristen aus den roten Herkunftsländern ist eine Einreise in Israel nicht gestattet. ja