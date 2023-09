Israel will Marokko nach dem schweren Erdbeben Hilfe leisten 

Israel will Marokko nach dem schweren Erdbeben humanitäre Hilfe leisten und Suchtrupps schicken. Alle Regierungsbehörden seien angewiesen worden, die Entsendung einer Hilfsdelegation vorzubereiten, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag mit. Das israelische Volk stehe »in dieser schweren Stunde« an der Seite des marokkanischen Volks, sagte Netanjahu demnach. Israelische Medien meldeten zudem, Verteidigungsminister Joav Galant habe die Armee angewiesen, die Entsendung von Such- und Rettungseinheiten vorzubereiten.

Bei dem Beben in der Nacht zu Samstag starben Hunderte Menschen. Die US-Erdbebenwarte USGS teilte mit, die Erdstöße hätten eine Stärke von 6,8 gehabt und sich in einer Tiefe von 18,5 Kilometern gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch und 60 Kilometer nordöstlich der Stadt Taroudant ereignet. Das Epizentrum habe im Atlasgebirge gelegen. Das Geofon des Helmholtz-Zentrums Potsdam gab die Stärke des Bebens um 23.11 Uhr Ortszeit mit 6,9 an.

Israel und Marokko hatten sich diplomatisch vor einigen Jahren wieder angenähert. Zuvor hatten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen mit Israel normalisiert. dpa