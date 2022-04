Israel öffnet Gaza-Grenzübergang für Arbeiter wieder

Aufgrund einer leichten Entspannung der Sicherheitslage hat Israel am Dienstag die Einreise für Arbeiter und Händler aus dem Gazastreifen wieder erlaubt. Der Grenzübergang Eres war am Sonntag nach mehreren Raketenangriffen von Palästinensern geschlossen worden.

Die Öffnung des Grenzübergangs und andere zivile Maßnahmen blieben abhängig von einer anhaltend stabilen Sicherheitslage, teilte die zuständige israelische Behörde am Montagabend mit. Vor der Schließung waren täglich rund 12.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen zum Arbeiten nach Israel gekommen.

Palästinensische Terroristen hatten in der Nacht zu Samstag erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Zuvor hatte es am Freitag wieder Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt gegeben.

HAMAS Rund zwei Millionen Einwohner leben unter schlechten Bedingungen im Gazastreifen am Mittelmeer, der von der Terrororganisation Hamas regiert wird. In den vergangenen Monaten hatte Israel Tausende von Arbeitsgenehmigungen an Arbeiter aus dem Gazastreifen ausgegeben, um die Lage in dem blockierten Gebiet zu verbessern.

Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Gebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. Beide Staaten begründen die Maßnahme mit Sicherheitsinteressen. dpa