IDF reagieren auf Terror an Grenze zu Gaza

Nach neuen Terroraktionen am Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel hat die Armee einen Posten der Hamas angegriffen. Die Operation wurde mit einer Drohne durchgeführt.

Wie israelische Medien berichteten, zündeten Palästinenser in der Nähe der Grenzübergänge Rafah and Karni Autoreifen an. Zudem wurden nach Angaben der Streitkräfte (IDF) Schüsse auf Soldaten abgegeben. Daraufhin erfolgte die Reaktion Israels.

Feuerballons Schon am Freitag war es zu ähnlichen gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. In diesem Fall hatten palästinensische Terroristen erstmals seit zwei Jahren Feuerballons aufsteigen lassen - mit dem Ziel, Brände in Israel zu verursachen.

Aufgrund regelmäßiger, palästinensischer Terrorangriffe hatte Israel die Grenzübergänge für Rosch Haschana geschlossen und die Schließung aufgrund des andauernden Terrors später verlängert. Erst nach Jom Kippur sollen die Übergänge wieder geöffnet werden.

Vor der Küste des Gazastreifens demonstrierten am Samstag Palästinenser in Booten gegen die Blockade. ja