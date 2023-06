Historischer 3. Platz bei Fußball-WM

Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Bronze für Israel! Die israelische U-20-Fußballmannschaft hat es nach einem Sieg gegen Südkorea auf den dritten Platz bei der U-20-Weltmeisterschaft geschafft. Am Sonntagabend gewann sie mit 3 zu 1 in Argentinien. Es ist der größte Fußballerfolg des kleinen Nahoststaates aller Zeiten und die erste Teilnahme der israelischen U-20 an einer WM überhaupt.

VORLAGE Den dritten Platz hatte sich das Team von Trainer Ofir Chaim gewünscht, nachdem es im Halbfinale gegen Uruguay unterlegen war. Der erste Treffer gegen Südkorea fiel nach 20 Minuten, nach einer perfekten Vorlage von Hamza Shibli, wodurch Mittelfeldspieler Ran Binyamin mit einem hervorragenden Schuss das erste Tor erzielte.

Doch wenige Minuten darauf gab es einen Elfmeter für die Gegner nach einem Foul von Ilay Feingold. Erst in der zweiten Halbzeit konnten die Israelis den Gleichstand wieder umwandeln.

Nach der Pause erhöhten sie den Druck auf die Südkoreaner unablässlich – bis Anan Khalaili eine sensationelle Flanke zu Omer Senior schoss, der sie sogleich in den zweiten Treffer für die Blau-Weißen verwandelte.

»Herzlichen Glückwunsch an die israelische Jugendfußballnationalmannschaft zu ihrem historischen Erfolg!« präsident isaac herzog

Vier Minuten vor Schluss war es noch einmal Anan Khalaili, der mit dem Ball zauberte. Er schoss in die linke untere Ecke des südkoreanischen Tors und erzielte den dritten Treffer der Israelis, der gleichzeitig den Sieg markierte.

Die Leistung der jungen Spieler ist umso erstaunlicher, da fünf der besten Kicker zugunsten der Vorbereitungen des Jugendnationalteams auf die U-21-Europameisterschaft 2023 bereits vorzeitig aus der Mannschaft genommen wurden.

FAVORIT Das Team von Chaim besteht aus jüdischen und arabischen Spielern. Während des einwöchigen Turniers zeigten sie außergewöhnlichen Zusammenhalt und Durchsetzungsvermögen. Sie errangen eine Reihe unwahrscheinlicher Siege, darunter den überraschenden Gewinn im Viertelfinale gegen den Favoriten Brasilien.

Nach dem Spiel gratulierte Präsident Isaac Herzog den Spielern und twitterte: »Herzlichen Glückwunsch an die israelische Jugendfußballnationalmannschaft zu ihrem historischen Erfolg – dem dritten Platz bei der Weltmeisterschaft! Sie hatten eine wundervolle und aufregende Reise bei der WM. Wir alle sind stolz auf Euch.«

Im Endspiel der U-20-Weltmeisterschaft stehen Italien und Uruguay.