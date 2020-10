Heißester September in Israel seit Messbeginn

Die Hitzewelle im vergangenen September hat Israel eine Reihe von neuen Wetterrekorden beschert. Neue Hitzerekorde wurden demnach in den Bergen und im Landesinneren verzeichnet, teilte der israelische Wetterdienst am Donnerstag mit. Der dortige Hitzerekord von 2015 wurde mit Abstand gebrochen

Einige der im September gemessenen Temperaturen zählen dabei zu den höchsten der seit Messbeginn verzeichneten Temperaturen, darunter mit 48,9 Grad am 4. September an der Messstation Eilat.

In Jerusalem war es an 24 Tagen hintereinander mehr als 31 Grad warm. Das gab es noch nie.

In Jerusalem wurde am 3. September mit 41,2 Grad die höchste je gemessene Temperatur verzeichnet, die den vorherigen Rekord von 1902 brach.

Zudem wurde in Jerusalem in der Nacht auf den 4. September mit 31 Grad die wärmste Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Im nordisraelischen Kibbutz Kfar Blum erreichten die Temperaturen an acht aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen von mehr als 40 Grad, während Jerusalem eine 24-tägige Folge von mindestens 31 Grad und mehr erlebte, beides beispiellos lange Hitzewellen. kna