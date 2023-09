Harte Realität

Das Land war noch nie so zerrissen. Ein politisches Machtspiel, das von der rechtesten Regierung in der Geschichte Israels entworfen und umgesetzt wurde, treibt Hunderttausende Israelis auf die Straße, um gegen den Plan ihrer Regierung zu protestieren, dem Obersten Gerichtshof Israels seine Befugnisse zu entziehen.

Überrumpelt von extremistischen Strategien, denen es an jeglichem Konsens fehlt – sowohl in Israel als auch unter seinen Verbündeten – haben diese Demonstranten das Gefühl, dass der unausgesprochene Gesellschaftsvertrag zwischen ihnen und ihrer Regierung, der auf der Stärke, Unparteilichkeit und dem Schutz der israelischen Justiz beruht, gebrochen wurde.

solidarität Und diese Lage bedroht das empfindliche Gefüge der israelischen Gesellschaft und ihrer nationalen gesellschaftlichen Solidarität. Seit mehr als 30 Wochen kommt es zu massiven Bürgerprotesten, ein Ende ist nicht in Sicht.

Viele Verbündete, Freunde und Feinde Israels, das einst als Leuchtturm der Stabilität und des Fortschritts galt, sind erstaunt über die raschen Veränderungen, die dieses Land in den vergangenen acht Monaten heimgesucht haben. Die einzige Demokratie im Nahen Osten ist auf dem Weg, ihren grundlegenden Charakter zu ändern – von einer stolzen jüdischen und demokratischen, liberalen Hightech-Nation zu einer religiösen Autokratie.

Im Gegensatz zu jedem anderen Konflikt, den der junge, 75 Jahre alte Staat in seiner Geschichte erlebt hat, ist der aktuelle Bruch in der Widerstandsfähigkeit des Landes nicht die Ursache einer externen Gewalt oder Bedrohung.

KLUFT Der Ursprung liegt in einer tief verwurzelten inneren Kluft, die die Daseinsberechtigung, auf der die israelische Demokratie gegründet wurde, infrage stellt: Israel als jüdisches und demokratisches Land. Im Kern wirft diese Krise eine grundlegende Frage auf: In welcher Gesellschaftsform leben jüdische Israelis?

Da diese Regierung scheinbar ihre eigenen Bürger angreift und Unruhen verursacht, die Familien, Freunde sowie zivile und militärische Institutionen auseinanderzureißen drohen, ist nicht nur die Demokratie in Gefahr, sondern auch die Seele des Landes.

Wie hat alles angefangen? Nach den Wahlen im November 2022 bildete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine herausfordernde, ultrarechte Koalitionsregierung, die das Vertrauen von 64 von 120 Knesset-Abgeordneten genoss. Während er demokratisch gewählt wurde, bildete Netanjahu diese Koalition mit Partnern, die zuvor am extremistischen Rand der israelischen Gesellschaft standen – einige wurden sogar von den israelischen Sicherheitsbehörden als potenziell gefährlich eingestuft. Während Netanjahus eigene politische Partei, der Likud, ursprünglich liberal positioniert war, verschob diese neue Koalition sie ebenfalls ins Extrem.

Mit einer Mehrheit im Parlament und in einem Land, in dem es keine Verfassung oder Kontrolle und Gegenkontrolle der Regierungsbefugnisse außer der Justiz gibt, kann Netanjahus Regierung nach Belieben Gesetze entwerfen und umsetzen.

ZIEL Was ist das ultimative Ziel der Regierung? Nur eine Woche nach Amtsübernahme machte Netanjahus Regierung ihr Hauptaugenmerk klar: Sie erließ schnelle, manche sagen obsessive, einseitige Änderungen der grundlegendsten israelischen Gesetzgebung mit dem Ziel, ungezügelte Macht über den Staat Israel zu erlangen und dessen politisches System zu stürzen. Da diese dramatische Strategie nie Teil von Netanjahus Wahlkampf war, war die israelische Öffentlichkeit alarmiert und überrascht – und völlig überrumpelt.

Warum ist die Rolle des Obersten Gerichtshofs so wichtig? In Israel besteht zwischen den drei Staatsgewalten ein fragiles Gleichgewicht. Während die Exekutive und die Legislative formell getrennt sind, werden sie heutzutage de facto von der Netanjahu-Regierung kontrolliert, wobei die Kontrolle allein dem Obersten Gerichtshof überlassen bleibt.

exekutive Nach dem aktuellen Rechtsrahmen Israels hat der Oberste Gerichtshof die Befugnis, Gesetze aufzuheben und Entscheidungen der Exekutive rückgängig zu machen, die seiner Meinung nach gegen die Grundgesetze Israels verstoßen.

Diese Rolle gilt als entscheidend für den Schutz der Menschenrechte und der Rechte der Minderheiten in Israel und wird aufgrund des Fehlens eines Zweikammer-Legislativsystems oder eines Präsidenten mit Exekutivbefugnissen noch wichtiger. Vor diesem Hintergrund möchte die derzeitige israelische Regierung den Einfluss des Obersten Gerichtshofs auf die Gesetzgebung und die öffentliche Ordnung minimieren.

Um dies zu erreichen, planen Netanjahu und seine Regierung, die Befugnis des Obersten Gerichtshofs zur gerichtlichen Überprüfung einzuschränken, indem sie verhindern, dass die von der Knesset verabschiedeten Gesetze von Richtern als verfassungswidrig eingestuft werden. Außerdem soll der Exekutive die Kontrolle über die Ernennung von Richtern gewährt und die Befugnisse Letzterer eingeschränkt werden.

BEFUGNISSE Darüber hinaus wird die Justizreform die Befugnisse des Generalstaatsanwalts und anderer Rechtsberater der Regierung einschränken und die Zusammensetzung des Richterauswahlausschusses ändern, sodass die Mehrheit seiner Mitglieder von der Regierung ernannt wird, was der Regierung und der Knesset die ultimative politische Kontrolle verleiht.

Ein wesentliches Element dieser Überarbeitung ist also die Absicht der Regierung, dem Gerichtshof zu verbieten, über die Verfassungsmäßigkeit der israelischen Grundgesetze zu entscheiden und Gesetze gegen das Konzept der »Angemessenheit« oder »Vernünftigkeit« zu erlassen, das die Gerichte von der Anhörung von Petitionen oder Berufungen gegen Regierungsentscheidungen auf der Grundlage dieser Gesetze ausschließen würde. Entscheidungen sind »angemessen« oder »unvernünftig«.

Die Überarbeitung hat bereits begonnen: Am 23. Juli stimmte die Knesset dafür, die Fähigkeit des Obersten Gerichtshofs zur Anwendung der Angemessenheitsklausel zu schwächen. Dies ist nur das erste von 225 vorgeschlagenen Gesetzen, die Teil der von dieser Regierung geplanten Justizreform sind. Einige sind bereits auf dem Weg zur Zustimmung, und alle zielen darauf ab, das demokratische System dramatisch zu verändern und die persönlichen Freiheiten, die Medien, die Gleichheit und andere Freiheiten stark einzuschränken.

schmelztiegel Der Streit um die Justizreform hat jeden sensiblen Nerv und jeden grundlegenden Konflikt in der israelischen Gesellschaft berührt: Liberale gegen Orthodoxe, Konservative gegen Rechtsextremisten, Aschkenasen gegen Sefarden und andere. Da Israel seit 75 Jahren als Schmelztiegel dieser Identitäten in seinen verschiedenen nationalen Mechanismen, einschließlich der Armee, existiert, betrifft dieser Konflikt jeden.

Die Demonstranten, unter ihnen eine große und wachsende Zahl junger Israelis sowie ehemalige israelische Regierungs-, Militär-, Finanz-, akademische und Wirtschaftsführer, haben keine grundsätzlichen Einwände gegen die Überprüfung und möglicherweise Überarbeitung von Elementen des israelischen Justizsystems. Keiner von ihnen kann sich jedoch vorstellen, dass dies einseitig und auf zwanghafte Weise ohne umfangreiche Forschung, Debatte und einen breiten israelischen Konsens geschehen würde.

Während Premierminister Netanjahu (an der Spitze seiner sechsten israelischen Regierung) Wert darauf legt, sich nicht von den israelischen Mainstream-Medien interviewen zu lassen, hat er seine Pläne wiederholt in internationalen Medien angesprochen. Dabei hat er seinen Zuschauern versichert, dass die vorgeschlagene Reform die israelische Demokratie stärken würde und dies der Volkswille sei.

INTERESSE Er verschweigt bewusst, dass er ein berechtigtes und offensichtliches Interesse an diesen Reformen hat, da er derzeit wegen Bestechung, Betrug und Untreue vor Gericht steht. Die irreführenden Aussagen von Netanjahu und seinen Koalitionsmitgliedern verharmlosen auch die Sorgen Hunderttausender Israelis, die seit Einführung dieser »Reform«, die zweifellos einen umfassenden Regimewechsel darstellt, auf die Straße gegangen sind.

Er und seine Kabinettsmitglieder ignorieren Tausende freiwilliger Militärreservisten, die angekündigt haben, dass sie nicht in einer Diktatur dienen werden. Und sie ignorieren die daraus resultierenden und besorgniserregenden Lücken in der militärischen Vorbereitung Israels.

Sie haben auch die finanziellen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Reform auf den israelischen Hightech-Sektor und seine internationale Kreditwürdigkeit ignoriert.

wohlergehen Die harte Realität in Israel ist, dass die Regierung das Überleben der Koalition über das Wohlergehen und die Sicherheit des Volkes stellt. Netanjahu stellt sein persönliches Interesse – der Inhaftierung zu entgehen – über die Interessen des Landes. Es ist unfassbar, aber wahr. Wie reagieren nun die israelischen Bürgerinnen und Bürger?

Meinungsumfragen in Israel zeigen, dass eine wachsende Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit entschieden gegen die anhaltenden Versuche der Regierung ist, diese extreme Infragestellung der demokratischen Werte Israels abrupt und einseitig zu erzwingen.

Der Oberbefehlshaber der Armee warnte kürzlich, dass die »Einheit« der Armee »gefährlich beschädigt« sei. In Israel sind Armee und Gesellschaft wohl so eng miteinander verwoben wie nirgendwo anders. Wenn die Einheit der Armee geschädigt wird, dann umso mehr der Zusammenhalt der Gesellschaft.

Was wird passieren? Die Regierung plant, das gesamte Reformpaket nach der Sommerpause der Knesset voranzutreiben. Aber diese Regierung scheint auf die falsche Generation gestoßen zu sein. Ihre Entschlossenheit wird auf die Entschlossenheit Hunderttausender israelischer Demonstranten treffen. Es hat sich ein großes liberal-demokratisches Lager gebildet, das nicht bereit ist, seine Zukunft und die seiner Kinder und Enkel aufzugeben.

GERICHTSHOF Am 12. September werden zum ersten Mal in der Geschichte Israels alle 15 Richter des Obersten Gerichtshofs zusammenkommen, um über eine Berufung zur Aufhebung eines von dieser Regierung verabschiedeten neuen Gesetzes zu beraten, das Netanjahu Immunität vor einer Amtsenthebung gewähren wird, sowie über die dramatischen Berufungen zur Aufhebung der Änderung der »Angemessenheitsklausel«. Dies ist ein Showdown zwischen der obersten Justizbehörde und der Regierungskoalition, der die israelische Demokratie grundlegend umgestalten könnte.

Sollten die Entscheidungen des Gerichtshofs von der Regierung nicht bestätigt und respektiert werden, wird sich Israel in der ersten Verfassungskrise seiner Geschichte befinden, die seine Zukunft sehr dramatisch beeinträchtigen und gefährden könnte.

Ich hoffe, dass die Regierung in Jerusalem, die uns an den Rand des Abgrunds gebracht hat, zur Besinnung kommt, bevor es zu spät ist. Das Jahr 2023 wird in die Geschichtsbücher Israels eingehen. Im Guten wie im Schlechten.

Der Autor war israelischer Diplomat, unter anderem von 2004 bis 2009 als Gesandter in Berlin, von 2011 bis 2016 als Botschafter in Budapest und von 2018 bis 2022 als Botschafter in Zagreb.