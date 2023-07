Fahrzeug-Attacke in Tel Aviv

Am Mittag hat es in Tel Aviv eine Terrorattacke mit einem Fahrzeug gegeben. Ein Palästinenser fuhr in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle an der Pinchas-Rosen-Straße. Anschließend soll er das Auto verlassen und sie mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Der Terrorist wurde von einem bewaffneten Passanten erschossen.

Rettungskräfte haben nach Angaben von Magen David Adom acht Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vier von ihnen erlitten bei dem Anschlag schwere, drei weitere leichte Verletzungen. Das achte Opfer stand unter Schock.

Zusammenhang Beim Täter soll es sich um einen 20-Jährigen aus der Ortschaft as-Samu nahe Hebron handeln. Vermutet wird ein Zusammenhang mit der israelischen Militäraktion in Dschenin.

Fotos von dem Anschlag zeigten das Fahrzeug des Attentäters. Es handelte sich um einen stark beschädigten Pickup-Truck. In einem Video war ein Mann mit einem Motorradhelm zu sehen, der auf den Attentäter schoss und ihm dann mit dem Fuß ein Messer aus der Hand trat. Ein weiterer, von einer Sicherheitskamera aufgenommener Film zeigte, wie der Täter zu Fuß Menschen auf dem Bürgersteig jagte und mit einem Messer verletzte.

Polizeichef Kobi Schabtai gab am Nachmittag bekannt, mehrere Personen aus dem Umfeld des Täters seien bereits verhaftet worden. Die Behörde sei mit der Klärung der genauen Umstände des Anschlages beschäftigt.

Derweil bezeichnete die palästinensische Terrororganisation Hamas die Attacke als »erste Reaktion« auf Israels Militäroperation in Dschenin (Westjordanland). Die »Besatzung« werde »den Preis für die dortigen Verbrechen« bezahlen, sagte ein Sprecher der Gruppe. Die Hamas sah jedoch davon ab, sich direkt zu dem Anschlag zu bekennen. ja