Erste Impfrunde in Altenpflegeeinrichtungen in Israel abgeschlossen

Der Rettungsdienst Magen David Adom hat nach eigenen Angaben die erste Corona-Impfrunde in Altenpflegeeinrichtungen und betreuten Wohnanlagen in Israel abgeschlossen. Rund 150.000 Bewohner und Mitarbeiter hätten in den vergangenen zehn Tagen die erste Dosis erhalten, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes am Donnerstagabend mit.

In der kommenden Woche solle damit begonnen werden, ihnen die zweite und letzte Spritze zu verabreichen. Nach Angaben von Magen David Adom ist Israel das erste Land, in dem die erste Impfrunde in Altenpflegeeinrichtungen beendet wurde.

Die Impfkampagne in dem Land mit seinen rund neun Millionen Einwohnern war kurz vor Weihnachten gestartet. Seither erhielten nach offiziellen Angaben knapp 1,6 Millionen Menschen eine Impfung. dpa