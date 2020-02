Eden Alene ist Israels Star

View this post on Instagram

רק רציתי לומר תודה. תודה להפקה המדהימה, תודה לקהל בבית שהצביע ותמך, תודה לחברים שלי שלמרות כל הסינונים שלי לא עזבו לרגע. והתודה הכי גדולה למשפחה שלי, אמא, דודה ויונתן שלי❤️ ובעזרת ה׳ נביא את הגביע הביתה😊 @thenextstarisrael @keshet12 צילום: אורטל דהן