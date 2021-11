Diplomat in Quarantäne

Der neue US-Botschafter Thomas R. Nides ist am Montagmorgen in Israel eingetroffen. Wie israelische Medien berichten, absolvierte der Diplomat entsprechend der Einreisebestimmungen gleich nach der Landung einen Corona-Test und begab sich anschließend in die vorgeschriebene dreitägige Quarantäne.

Gleich danach meldete er sich in einem Twitter-Video zu Wort. Er fühle sich geehrt, »in diesem schönen Land zu dienen«. Der 60-Jährige sagte: »Mein erster Trip hier war, als ich 15 Jahre alt war, ein kleiner jüdischer Junge aus Duluth, Minnesota.« Seine Ankunft als Botschafter sei »ein weiterer Moment, den ich nie vergessen werde«.

Er fühle, dass es kein größeres Privileg gebe, als die Vereinigten Staaten von Amerika in Israel zu vertreten. Er repräsentiere dabei die amerikanischen Werte: Frieden, Demokratie, Chancen. Diese gelten auch für Israel. »Darum sind die Bindungen zwischen unseren beiden Ländern, wie Präsident Biden sagte, unzerbrechlich.«

Der 1961 geborene Nides war bis zuletzt stellvertretender Vorsitzender der US-Investmentbank Morgan Stanley. Unter Barack Obama hatte er als Vize-Außenminister der Vereinigten Staaten gedient.

Er ist seit 1992 mit Virginia Moseley verheiratet, einer ranghohen Mitarbeiterin des US-Nachrichtensenders CNN. Das Paar hat zwei Kinder. ja/dpa