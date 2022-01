»Der Schutz wirkt nur teilweise«

»Die Impfung führt zu einem Anstieg der Anzahl von Antikörpern, sogar etwas höher als nach der dritten Dosis«, so Professor Gili Regev-Yochay, Leiter der Untersuchung, »der Schutz wirkt aber nur teilweise gegen die Variante, die relativ resistent gegen den Impfstoff ist.« Man habe auch herausgefunden, dass der Antikörperspiegel eine Woche nach Erhalt der Spritze mit den Vakzinen von BioNTech/Pfizer und Moderna identisch und beide Mittel gleichermaßen sicher sind.

Israel war das weltweit erste Land, das mit einer zweiten Auffrischungsimpfung begonnen hatte. Seit der Initiative für über 60-Jährige und Risikogruppen haben sich mehr als eine halbe Million Menschen den erneuten Booster abgeholt.

Anfang der Woche erklärte Premierminister Naftali Bennett, man befinde sich im »Auge des Sturms« der Omikron-Welle. Er versicherte aber, dass »es nicht ewig dauern wird«.

krankenhäuser Einige Krankenhäuser, deren Kapazität fast ausgelastet ist, warnten, dass sie vielleicht bald Patienten abweisen müssten. Am Dienstag befanden sich 498 Covid-Patienten in ernstem Zustand, davon 135 an Beatmungsgeräten. Während diese Zahl immer noch weit unter Israels Rekord von rund 1200 schweren Fällen in früheren Wellen der Pandemie liegt, führt sie durch einen Anstieg der Grippefälle und der wachsenden Zahl von Medizinern in Quarantäne zu einer erheblichen Belastung. Am Wochenanfang waren nahezu 2300 Ärzte und Krankenschwestern wegen einer Infektion isoliert.

In den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 350.000 Israelis als positiv bestätigt – durchschnittlich 50.000 pro Tag. Durch die hohe Zahl der Infizierten und damit der Menschen in Quarantäne einigten sich der Premier und Gesundheitsminister Nitzan Horowitz auf die Verringerung der Isolierungsdauer für Positive von sieben auf fünf Tage, sofern sie ohne Symptome und zweimal negativ getestet sind.

Am Dienstag äußerte sich der Generaldirektor im Gesundheitsministerium, Nachman Ash, hoffnungsvoll. Er geht davon aus, dass Israel bereits in einer Woche den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten haben könnte.