Davidszitadelle wird umfassend renoviert

English below 👇🏽 הסתובבנו ברחובותייה הקסומים של ירושלים באווירת סתיו מיוחדת כדי שתוכלו לחוות אותה גם מבלי לצאת מהבית. אנשים רבים פתחו בפנינו את הלב ואת ביתם (או יותר נכון את מרפסת ביתם) כדי שנוכל לצלם מנקודות התצפית הכי יפות בעיר העתיקה! חלק מהאנשים ברחוב הסכימו לספר לנו את סיפורם, מה עבר עליהם בתקופה הזו ואילו שינויים הם עשו. מקווים ומחכים ליום בו המוזיאון יפתח שוב מחדש ונוכל לראות אתכם מבקרים בעיר היפה בעולם! שיהיה חג שמח! נתראה עם תמונות נוספות ממש בקרוב.. מגדל דוד - מביאים אליכם את ירושלים As the Autumn leaves begin to turn, we walked the magical streets of Jerusalem so that you can experience the city without leaving home. Many people opened their hearts and homes to us (or rather their porches and balconies) so that we can take pictures from the most beautiful vantage points in the Old City! Some of the people we met even told us their stories about their lives in Jerusalem during these past months. We look forward to the day when the museum will reopen and you return to the most beautiful city in the world! Have a Happy Sukkot holiday! See you with more pictures soon . The Tower of David Brings Jerusalem to You! Pic by @rikrachman #jerusalem #all_shot #instadaily #day #sky #bestoftheday #jerusalemoftheday #israel #il_instagram #israeloftheday #israel_best #insta_israel #iphonesia #insta_international #jerusalemcity #tower #jaffagate #towerofdavid #lametayel #sukkot #happyholiday