Conference League: Eintracht Frankfurt gegen Beer Sheva oder Lewski Sofia

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft in den Playoffs zur Conference League auf den Sieger der Partie zwischen Hapoel Beer Sheva aus Israel und Lewski Sofia aus Bulgarien.

Das ergab Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Das Team von Chefcoach Dino Toppmöller bestreitet das Hinspiel am 24. August, das Rückspiel findet eine Woche später am 31. August statt.

Zwei Qualifikationsrunden für die Teilnahme an der dritten Saison der Conference League wurden bereits gespielt, die dritte steht noch aus. Erst danach entscheidet sich, gegen wen die Hessen um die Qualifikation für den UEFA-Wettbewerb kämpfen. dpa