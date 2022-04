Bundestagspräsidentin Bas reist zu Gedenkfeiern nach Israel

Fast jeder zweite Israeli befürchtet laut einer Umfrage einen zweiten Holocaust. Die Sorge sei bei Frauen stärker als bei Männern (55 Prozent gegenüber 42 Prozent) und bei Jüngeren größer als bei über 45-Jährigen, ermittelte die sogenannte Penina-Bewegung laut israelischen Medienberichten (Sonntag). Eine zentrale Rolle kommt demnach Drohungen des Regimes im Iran zu, das mehrfach die Auslöschung Israels als Ziel bezeichnete.

Nach der Umfrage im Vorfeld des Holocaust-Gedenktags an diesem Donnerstag leben in Israel noch 165.800 Holocaust-Überlebende; 90 Prozent von seien über 80 Jahre alt. Täglich stürben laut der Zeitung »Israel Hayom« 42 von ihnen. Daher gelte es, die Erinnerungen der Überlebenden aufzuzeichnen und für künftige Generationen zu bewahren.

GEDENKFEIERN An den Gedenkfeiern am Mittwoch und Donnerstag in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sowie im Parlament, der Knesset, will auch die deutsche Bundestagspräsidentin Bärbel Bas teilnehmen, wie es in einer offiziellen Erklärung vom Sonntag heißt. Sie habe eine Einladung ihres Amtskollegen, Knesset-Sprecher Mickey Levy, angenommen. Sie sei die erste hochrangige deutsche Offizielle an diesem Gedenktag in Israels Parlament.

Dies sei »ein weiterer wichtiger Ausdruck der besonderen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland und der historischen Verantwortung für die Verbrechen des Holocaust, die Deutschland übernommen hat«, sagte Levy laut »Jerusalem Post«. Er habe »keinen Zweifel, dass der Besuch die Beziehungen und die Parlamentsarbeit zwischen der Knesset und dem Bundestag verstärken« werde. Israels Parlamentssprecher hatte bei der Holocaust-Gedenkfeier im Januar eine bewegende Rede im Bundestag in Berlin gehalten. kna