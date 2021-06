Steinmeier reist nach Israel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist in zwei Wochen zu einem Staatsbesuch nach Israel. Vom 30. Juni bis 2. Juli hole Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender einen ursprünglich bereits im vergangenen Jahr geplanten Besuch nach, teilte das Bundespräsidialamt am Montag in Berlin mit.

Der Bundespräsident werde sich auf der Reise vom scheidenden israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin verabschieden und auch dessen gewählten Nachfolger Isaac Herzog treffen.

Im Mittelpunkt des Staatsbesuchs stünden »die Würdigung und Bekräftigung der Freundschaft und besonderen Partnerschaft zwischen Deutschland und Israel«, hieß es weiter. Außerdem biete die Reise die Gelegenheit, mit der neuen israelischen Regierung den politischen Austausch zur aktuellen Lage in der Region zu vertiefen.

Steinmeier und Rivlin hatten sich zuletzt Mitte März in Berlin getroffen. Der letzte Besuch des Bundespräsidenten in Israel am 23. Januar 2020 hatte den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz zum Anlass. kna