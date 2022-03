Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Israel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute Nachmittag nach Israel. Die Reise stand bis zuletzt noch unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung im Krieg Russlands gegen die Ukraine.

PROGRAMM Scholz soll am Abend in Israel eintreffen. Das offizielle Programm ist für Mittwoch geplant. Der Bundeskanzler will zunächst die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Anschließend sind Gespräche mit Ministerpräsident Naftali Bennett und Außenminister Yair Lapid vorgesehen.

Scholz war seit seinem Amtsantritt am 8. Dezember 2021 zu Antrittsbesuchen in Paris, Brüssel, Warschau, Rom, Madrid, Washington, Kiew und Moskau. Wegen des Mordes an sechs Millionen Juden durch die Nazis in Europa steht Deutschland in besonderer Verantwortung für das Existenzrecht und die Sicherheit Israels. dpa/ja